Стала известна сетка турнира WTA-250 в Сан-Паулу, где выступит Виталия Дьяченко
Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия), который пройдёт с 8 по 14 сентября. В основной сетке соревнований заявлена одна россиянка — Виталия Дьяченко. Первой сеяной является бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя.
Теннис. WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия). Матчи первого круга (частично):
- Виталия Дьяченко (Россия. SR) — Хулия Риера (Аргентина);
- Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 1) — победитель квалификации;
- Солана Сьерра (Аргентина, 2) - Арианне Хартоно (Нидерланды);
- Луйза Фуллана (Бразилия, WC) — Рената Сарасуа (Мексика, 5);
- Айла Томлянович (Австралия, 4) — победитель квалификации;
- Арина Родионова (Австралия, LD) — победитель квалификации;
- Александра Эала (Филиппины, 3) — победитель квалификации;
- Франческа Джонс (Великобритания, 6) - Лина Глушко (Израиль).
