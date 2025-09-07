Стала известна сетка турнира WTA-250 в Сан-Паулу, где выступит Виталия Дьяченко

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия), который пройдёт с 8 по 14 сентября. В основной сетке соревнований заявлена одна россиянка — Виталия Дьяченко. Первой сеяной является бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя.

Теннис. WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия). Матчи первого круга (частично):