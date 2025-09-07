Скидки
Стала известна сетка турнира WTA-250 в Сан-Паулу, где выступит Виталия Дьяченко

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия), который пройдёт с 8 по 14 сентября. В основной сетке соревнований заявлена одна россиянка — Виталия Дьяченко. Первой сеяной является бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя.

Теннис. WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия). Матчи первого круга (частично):

  • Виталия Дьяченко (Россия. SR) — Хулия Риера (Аргентина);
  • Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 1) — победитель квалификации;
  • Солана Сьерра (Аргентина, 2) - Арианне Хартоно (Нидерланды);
  • Луйза Фуллана (Бразилия, WC) — Рената Сарасуа (Мексика, 5);
  • Айла Томлянович (Австралия, 4) — победитель квалификации;
  • Арина Родионова (Австралия, LD) — победитель квалификации;
  • Александра Эала (Филиппины, 3) — победитель квалификации;
  • Франческа Джонс (Великобритания, 6) - Лина Глушко (Израиль).
Календарь турнира в Сан-Паулу
Сетка турнира в Сан-Паулу
