«Его физический прогресс нельзя недооценивать». Энен — о Синнере перед финалом US Open

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен перед финалом Открытого чемпионата США — 2025 высказалась о прогрессе первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

«Его физический прогресс нельзя недооценивать. Помню его поражение два года назад здесь, в пяти сетах от Зверева. Это было вечером, в тяжёлых условиях: было очень жарко и душно. Возможно, уже тогда были первые признаки прогресса в физическом плане, но это ещё не было заметно. В конце 2023 года он действительно взорвался. Кстати, сегодня он снова работает с тем же тренером по физической подготовке, который оказался вовлечён в историю с положительным тестом (Умберто Феррара. — Прим. «Чемпионата»). Это неслучайно. Думаю, была стадия работы с ним, которая позволила ему выйти на новый уровень», — приводит слова Энен Eurosport.fr.

В финале US Open — 2025 Янник Синнер встретится со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча состоится сегодня, 7 сентября, и начнётся не ранее 21:00 мск.