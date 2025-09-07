«Нью-Йорк, я люблю тебя». Соболенко опубликовала пост после победы на US Open

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в социальных сетях опубликовала пост после победы на Открытом чемпионате США — 2025. В решающем матче она обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
Фото: Из личного архива Арины Соболенко
«У меня нет слов. Все тяжёлые уроки, которые я усвоила в прошлом сезоне… эта победа делает всё стоящим того. Держать этот трофей снова — это даже больше, чем я могла мечтать.
Аманда, ты невероятна и играла на этом турнире от души. Продолжай в том же духе. Фанатам — спасибо за вашу поддержку. Я слышу вас и вижу вас, и то, что вы болеете за меня, поддерживаете меня во взлётах и падениях, именно это мотивирует меня выкладываться на полную каждый раз, когда я выхожу на корт. Команда тигров навсегда.
Моей команде — я бы не была здесь без вас, но не забывайте, что и вы бы не были здесь без меня. Вы моя опора. Та неуклонная поддержка, которую вы мне даёте, путешествуя со мной по всему миру, будучи рядом 24/7, 365 дней в году. Этот трофей — и ваш тоже. И Нью-Йорк, я люблю тебя», — написала Соболенко.
