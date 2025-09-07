Скидки
Матч-центр:
Теннис Новости

Арина Соболенко — вторая после Иги Швёнтек, кто одержал 100-ю победу на ТБШ в финале

Комментарии

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко стала второй теннисисткой Открытой эры, которая одержала 100-ю победу в женском одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» в финале мэйджора после представительницы Польши Иги Швёнтек, которая достигла этого на Уимблдоне в этом году. В решающем матче Ига обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

В финале US Open — 2025 Арина Соболенко также обыграла Анисимову — 6:3, 7:6 (7:3). Таким образом, Соболенко защитила титул 2024 года. Трофей в Нью-Йорке стал 21-м в карьере Соболенко и четвёртым в 2025 году. За победу на турнире US Open — 2025 Соболенко получит $ 5 млн призовых.

Календарь женского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open - 2025
