Соболенко — третья, кто выиграл свои первые четыре титула «Большого шлема» на харде

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала третьей в Открытую эру, кто выиграл свои первые четыре титула «Большого шлема» на хардовых кортах после Наоми Осаки и Ким Клейстерс. Об этом сообщает OptaAce. На US Open — 2025 в финале Арина обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Ранее Соболенко стала победительницей US Open — 2024, а также Australian Open в 2023 и 2024 году.

Трофей в Нью-Йорке стал 21-м в карьере Соболенко и четвёртым в 2025 году. В этом сезоне она выиграла турниры WTA-500 в Брисбене и WTA-1000 в Мадриде и Майами. За победу на турнире US Open — 2025 Соболенко получит $ 5 млн призовых.