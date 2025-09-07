Соболенко — третья, кто выиграл свои первые четыре титула «Большого шлема» на харде
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала третьей в Открытую эру, кто выиграл свои первые четыре титула «Большого шлема» на хардовых кортах после Наоми Осаки и Ким Клейстерс. Об этом сообщает OptaAce. На US Open — 2025 в финале Арина обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Ранее Соболенко стала победительницей US Open — 2024, а также Australian Open в 2023 и 2024 году.
Трофей в Нью-Йорке стал 21-м в карьере Соболенко и четвёртым в 2025 году. В этом сезоне она выиграла турниры WTA-500 в Брисбене и WTA-1000 в Мадриде и Майами. За победу на турнире US Open — 2025 Соболенко получит $ 5 млн призовых.
