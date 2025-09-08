«Ушёл в раздевалку и плакал два часа». Димитров — о снятии с матча с Синнером на Уимблдоне

25-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров рассказал, насколько для него был тяжёлым момент, когда он снялся с матча четвёртого круга на Уимблдоне против итальянца Янника Синнера из-за травмы.

«С тех пор как я покинул корт, я больше не думаю о том, что произошло, потому что это был сложный момент. Это была физическая боль, но меня это особо не беспокоит, гораздо больше меня поразила ментальная сторона — всё было настолько сюрреалистично. Единственное, что я помню, это то, что, как только это случилось, я ушёл в раздевалку и плакал два часа, а потом полностью изменил своё состояние души», — приводит слова Димитрова We Love Tennis.