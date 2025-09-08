«Ушёл в раздевалку и плакал два часа». Димитров — о снятии с матча с Синнером на Уимблдоне
Поделиться
25-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров рассказал, насколько для него был тяжёлым момент, когда он снялся с матча четвёртого круга на Уимблдоне против итальянца Янника Синнера из-за травмы.
Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 20:55 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 2
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|2
|
|7
|2
21
Григор Димитров
Г. Димитров
«С тех пор как я покинул корт, я больше не думаю о том, что произошло, потому что это был сложный момент. Это была физическая боль, но меня это особо не беспокоит, гораздо больше меня поразила ментальная сторона — всё было настолько сюрреалистично. Единственное, что я помню, это то, что, как только это случилось, я ушёл в раздевалку и плакал два часа, а потом полностью изменил своё состояние души», — приводит слова Димитрова We Love Tennis.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 сентября 2025
-
01:28
-
01:16
-
00:56
-
00:50
-
00:45
-
00:43
-
00:38
-
00:35
-
00:32
-
00:10
- 7 сентября 2025
-
23:46
-
23:40
-
23:10
-
23:04
-
22:43
-
22:28
-
22:00
-
21:50
-
21:45
-
21:27
-
20:57
-
20:49
-
20:43
-
20:33
-
19:49
-
19:32
-
17:18
-
17:00
-
16:52
-
16:36
-
16:20
-
15:57
-
15:52
-
15:44
-
15:36