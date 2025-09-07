«Он достигает лучшего момента в карьере». Корретха — об Алькарасе перед финалом US Open
Поделиться
Экс вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха высказался о результатах второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса перед финалом Открытого чемпионата США — 2025, где он встретится с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Он подойдёт к этому финалу идеально подготовленным, даже лучше подготовиться сложно. Уже в первом круге он был в хорошей форме, а теперь ещё лучше. Он нашёл свой ритм, стал стабильнее, чем раньше, и лучше проявляет себя в важные моменты. Видно, что у него в голове наступил хороший баланс, что позволило сгладить те взлёты и падения, которые у него были прежде. Думаю, он достигает лучшего момента в своей карьере. И, на мой взгляд, он будет невероятен в финале», — приводит слова Корретхи Eurosport.fr.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 сентября 2025
-
21:45
-
21:27
-
20:57
-
20:49
-
20:43
-
20:33
-
19:49
-
19:32
-
17:18
-
17:00
-
16:52
-
16:36
-
16:20
-
15:57
-
15:52
-
15:44
-
15:36
-
15:17
-
14:59
-
14:54
-
14:53
-
14:47
-
14:45
-
14:43
-
14:36
-
14:09
-
13:59
-
13:45
-
13:32
-
13:20
-
13:16
-
13:06
-
12:57
-
12:33
-
12:04