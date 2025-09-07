«Он достигает лучшего момента в карьере». Корретха — об Алькарасе перед финалом US Open

Экс вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха высказался о результатах второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса перед финалом Открытого чемпионата США — 2025, где он встретится с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.

«Он подойдёт к этому финалу идеально подготовленным, даже лучше подготовиться сложно. Уже в первом круге он был в хорошей форме, а теперь ещё лучше. Он нашёл свой ритм, стал стабильнее, чем раньше, и лучше проявляет себя в важные моменты. Видно, что у него в голове наступил хороший баланс, что позволило сгладить те взлёты и падения, которые у него были прежде. Думаю, он достигает лучшего момента в своей карьере. И, на мой взгляд, он будет невероятен в финале», — приводит слова Корретхи Eurosport.fr.