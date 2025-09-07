На пресс-конференции Соболенко первый вопрос задала девочка, которая подавала лимонад

На пресс-конференции первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко после победы на US Open — 2025 первый вопрос позволили задать девочке, которая продавала лимонад игрокам на турнире.

Фото: Из социальных сетей US Open

— О, привет, красавица. Кажется, мы уже брали у тебя интервью, не так ли?

— Да, брали. Привет, Арина, поздравляю. Каково это — снова выиграть Открытый чемпионат США?

— Ну, ты ещё слишком маленькая, чтобы понять, что я чувствую, но, знаешь, это потрясающе. Раньше в этом сезоне у меня были очень сложные уроки, я проиграла несколько финалов «Большого шлема», и выиграть этот турнир значит очень многое, защищать титул… Я просто не могу объяснить тебе свои чувства. Надеюсь, ты будешь играть в теннис, да, и однажды почувствуешь это, поймёшь меня. Сейчас я просто теряю дар речи, — сказала Соболенко на пресс-конференции.