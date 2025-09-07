«Сегодня много чего стоит на кону». Алькарас — перед матчем с Синнером на US Open

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о финальном матче с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером на US Open — 2025. Встреча состоится сегодня, 7 сентября.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|
|1
«Я очень много внимания уделяю подаче, чтобы улучшить её как можно больше. Сейчас подача — действительно важное оружие в матчах. Я очень доволен тем, как подаю на этом турнире. Против Янника, пожалуй, лучшего в туре на приёме, сегодня будет трудно. Но я готов. Стараюсь не думать о первом месте в рейтинге. Спасибо, что напомнили. Сегодня много чего стоит на кону. Пробую не думать об этом и сосредоточиться на целях, которые перед собой поставил, и играть в отличный теннис», — сказал Алькарас в интервью перед выходом на корт.
- 7 сентября 2025
-
22:28
-
22:00
-
21:50
-
21:45
-
21:27
-
20:57
-
20:49
-
20:43
-
20:33
-
19:49
-
19:32
-
17:18
-
17:00
-
16:52
-
16:36
-
16:20
-
15:57
-
15:52
-
15:44
-
15:36
-
15:17
-
14:59
-
14:54
-
14:53
-
14:47
-
14:45
-
14:43
-
14:36
-
14:09
-
13:59
-
13:45
-
13:32
-
13:20
-
13:16
-
13:06