«Сегодня много чего стоит на кону». Алькарас — перед матчем с Синнером на US Open

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о финальном матче с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером на US Open — 2025. Встреча состоится сегодня, 7 сентября.

«Я очень много внимания уделяю подаче, чтобы улучшить её как можно больше. Сейчас подача — действительно важное оружие в матчах. Я очень доволен тем, как подаю на этом турнире. Против Янника, пожалуй, лучшего в туре на приёме, сегодня будет трудно. Но я готов. Стараюсь не думать о первом месте в рейтинге. Спасибо, что напомнили. Сегодня много чего стоит на кону. Пробую не думать об этом и сосредоточиться на целях, которые перед собой поставил, и играть в отличный теннис», — сказал Алькарас в интервью перед выходом на корт.