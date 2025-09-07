Синнер — о финале US Open: не думаю о защите титула. Постараюсь изо всех сил

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер перед выходом на корт для финала Открытого чемпионата США с испанцем Карлосом Алькарасом поделился ожиданиями от матча за титул.

— Этот турнир очень сложно было защищать. Думаешь, сегодня будут какие-то другие трудности?

— Да. Финалы всегда особое событие. Не думаю о защите титула, просто надеюсь на хороший матч. Он сейчас лучший игрок в мире. Играет невероятно. Посмотрим, что будет. Я постараюсь изо всех сил.

— Ты так доминируешь на харде в крупных турнирах последние два года...

— Да, это покрытие, на котором я чувствую себя наиболее комфортно. Думаю, этот сезон был невероятным. Очень рад снова оказаться здесь, в финале. Посмотрим, что будет, — сказал Синнер перед выходом на корт.