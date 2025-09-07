Синнер — о финале US Open: не думаю о защите титула. Постараюсь изо всех сил
Поделиться
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер перед выходом на корт для финала Открытого чемпионата США с испанцем Карлосом Алькарасом поделился ожиданиями от матча за титул.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|
|1
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
— Этот турнир очень сложно было защищать. Думаешь, сегодня будут какие-то другие трудности?
— Да. Финалы всегда особое событие. Не думаю о защите титула, просто надеюсь на хороший матч. Он сейчас лучший игрок в мире. Играет невероятно. Посмотрим, что будет. Я постараюсь изо всех сил.
— Ты так доминируешь на харде в крупных турнирах последние два года...
— Да, это покрытие, на котором я чувствую себя наиболее комфортно. Думаю, этот сезон был невероятным. Очень рад снова оказаться здесь, в финале. Посмотрим, что будет, — сказал Синнер перед выходом на корт.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 сентября 2025
-
22:28
-
22:00
-
21:50
-
21:45
-
21:27
-
20:57
-
20:49
-
20:43
-
20:33
-
19:49
-
19:32
-
17:18
-
17:00
-
16:52
-
16:36
-
16:20
-
15:57
-
15:52
-
15:44
-
15:36
-
15:17
-
14:59
-
14:54
-
14:53
-
14:47
-
14:45
-
14:43
-
14:36
-
14:09
-
13:59
-
13:45
-
13:32
-
13:20
-
13:16
-
13:06