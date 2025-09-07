Стефен Карри, Линдси Вонн, Серхио Гарсия и другие звёзды посетили финал US Open
Сегодня, 7 сентября, проходит финал Открытого чемпионата США — 2025 в мужском одиночном разряде. В матче за титул встречаются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас, занимающий вторую строчку рейтинга ATP. На стадионе Артура Эша присутствуют разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, олимпийская чемпионка — 2010 горнолыжница Линдси Вонн, гольфист Серхио Гарсия.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
4-й сет
1 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|1
|
|3
|6
|0
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Фото: Скриншот из трансляции
Также сообщается, что финал посетили Линдси Лохан, Спайк Ли, Ашер, Кевин Харт, Анна Винтур, Пинк, Брюс Спрингстин и другие знаменитости. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер — Карлос Алькарас.
