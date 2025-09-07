Янник Синнер — Карлос Алькарас: испанец выиграл первый сет финала US Open
Сегодня, 7 сентября, проходит финал Открытого чемпионата США — 2025 в мужском одиночном разряде. В матче за титул встречаются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас, занимающий вторую строчку рейтинга ATP. После первого сета счёт 6:2 в пользу испанца. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|
|1
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Счёт личных встреч в официальных матчах — 10-5 в пользу Алькараса (6-2 на харде). В нынешнем сезоне теннисисты встречались четыре раза. Алькарас победил в финалах «Мастерса» в Риме и на «Ролан Гаррос», Синнер выиграл в финале Уимблдона. В матче за титул «Мастерса» в Цинциннати Синнер снялся при счёте 0:5 из-за плохого самочувствия.
