Бушар — о финале US Open: видела разминку в зале перед матчем. Ставлю на Алькараса
Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар в социальных сетях заявила, что ставит на победу второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в финале US Open — 2025. В матче за титул испанец встречается с действующим чемпионом, лидером мирового рейтинга из Италии Янником Синнером.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
4-й сет
1 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|1
|
|3
|6
|0
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Видела разминку игроков в зале перед матчем. Исходя из этого, ставлю на Алькараса. Свою теорию раскрою, только если он выиграет», — написала Бушар в социальных сетях.
После первого сета счёт 6:3 в пользу Алькараса. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт личных встреч в официальных матчах — 10-5 в пользу Алькараса (6-2 на харде).
