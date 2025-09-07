Бушар — о финале US Open: видела разминку в зале перед матчем. Ставлю на Алькараса

Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар в социальных сетях заявила, что ставит на победу второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в финале US Open — 2025. В матче за титул испанец встречается с действующим чемпионом, лидером мирового рейтинга из Италии Янником Синнером.

«Видела разминку игроков в зале перед матчем. Исходя из этого, ставлю на Алькараса. Свою теорию раскрою, только если он выиграет», — написала Бушар в социальных сетях.

После первого сета счёт 6:3 в пользу Алькараса. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт личных встреч в официальных матчах — 10-5 в пользу Алькараса (6-2 на харде).