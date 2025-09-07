Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бушар — о финале US Open: видела разминку в зале перед матчем. Ставлю на Алькараса

Бушар — о финале US Open: видела разминку в зале перед матчем. Ставлю на Алькараса
Комментарии

Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар в социальных сетях заявила, что ставит на победу второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в финале US Open — 2025. В матче за титул испанец встречается с действующим чемпионом, лидером мирового рейтинга из Италии Янником Синнером.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 1
6 		3 6 0
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Видела разминку игроков в зале перед матчем. Исходя из этого, ставлю на Алькараса. Свою теорию раскрою, только если он выиграет», — написала Бушар в социальных сетях.

После первого сета счёт 6:3 в пользу Алькараса. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт личных встреч в официальных матчах — 10-5 в пользу Алькараса (6-2 на харде).

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
Материалы по теме
Алькарас в сете от победы на US Open и звания первой ракетки мира — 2:1! LIVE!
Live
Алькарас в сете от победы на US Open и звания первой ракетки мира — 2:1! LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android