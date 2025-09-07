Скидки
Теннис Новости

Янник Синнер — Карлос Алькарас: испанец в сете от победы на US Open — 2025

Янник Синнер — Карлос Алькарас: испанец в сете от победы на US Open — 2025
Сегодня, 7 сентября, проходит финал Открытого чемпионата США — 2025 в мужском одиночном разряде. В матче за титул встречаются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас, занимающий вторую строчку рейтинга ATP. Счёт 6:2, 3:6, 6:1 в пользу испанца. Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 1
6 		3 6 0
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Счёт личных встреч в официальных матчах — 10-5 в пользу Алькараса (6-2 на харде). В нынешнем сезоне теннисисты встречались четыре раза. Алькарас победил в финалах «Мастерса» в Риме и на «Ролан Гаррос», Синнер выиграл в финале Уимблдона. В матче за титул «Мастерса» в Цинциннати Синнер снялся при счёте 0:5 из-за плохого самочувствия.

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
Новости. Теннис
