Карлос Алькарас стал чемпионом US Open — 2025, обыграв Янника Синнера

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал чемпионом Открытого чемпионата США — 2025. В решающем матче он обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. В её рамках Алькарас 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Синнера два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

Для Алькараса титул на US Open стал седьмым в сезоне и 23-м в карьере. По итогам соревнований испанец вернётся на первую строчку мирового рейтинга.