Карлос Алькарас стал чемпионом US Open — 2025, обыграв Янника Синнера
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал чемпионом Открытого чемпионата США — 2025. В решающем матче он обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|4
|
|3
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. В её рамках Алькарас 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Синнера два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.
Для Алькараса титул на US Open стал седьмым в сезоне и 23-м в карьере. По итогам соревнований испанец вернётся на первую строчку мирового рейтинга.
