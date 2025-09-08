Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема». Шестой титул он завоевал на US Open — 2025. В финале испанец обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Ранее на ТБШ он стал победителем US Open — 2022, Уимблдона-2023 и 2024, а также «Ролан Гаррос» — 2024 и 2025.

Для Алькараса титул на US Open стал седьмым в сезоне и 23-м в карьере. По итогам соревнований испанец вернётся на первую строчку мирового рейтинга. Напомним, прошлогодним чемпионом US Open является итальянец Янник Синнер. Тогда в финале он обыграл американца Тейлора Фрица.