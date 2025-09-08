Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас стал шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема»

Карлос Алькарас стал шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема»
Комментарии

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема». Шестой титул он завоевал на US Open — 2025. В финале испанец обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Ранее на ТБШ он стал победителем US Open — 2022, Уимблдона-2023 и 2024, а также «Ролан Гаррос» — 2024 и 2025.

Для Алькараса титул на US Open стал седьмым в сезоне и 23-м в карьере. По итогам соревнований испанец вернётся на первую строчку мирового рейтинга. Напомним, прошлогодним чемпионом US Open является итальянец Янник Синнер. Тогда в финале он обыграл американца Тейлора Фрица.

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
Материалы по теме
Алькарас победил в 4 сетах на US Open и вернул звание первой ракетки мира! LIVE!
Live
Алькарас победил в 4 сетах на US Open и вернул звание первой ракетки мира! LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android