Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас завоевал седьмой титул в сезоне. Он стал чемпионом US Open — 2025. В финале испанец обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Ранее в этом сезоне Алькарас стал победителем турнира в Роттердаме, Монте-Карло, Риме, Лондоне, Цинциннати и на «Ролан Гаррос».

Трофей US Open — 2025 также стал 23-м в карьере для Алькараса. По итогам соревнований испанец вернётся на первую строчку мирового рейтинга. Напомним, прошлогодним чемпионом US Open является итальянец Янник Синнер. Тогда в финале он обыграл американца Тейлора Фрица.