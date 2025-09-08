Карлос Алькарас обошёл Янника Синнера и вновь стал первой ракеткой мира

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вернётся на первую строчку мирового рейтинга после победы на Открытом чемпионате США — 2025. В решающем матче он обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Карлос возглавит рейтинг впервые с сентября 2023 года. Синнер провёл в статусе первой ракетки мира 65 недель непрерывно.

Трофей US Open — 2025 стал для Алькараса 23-м в карьере и седьмым в сезоне. По итогам соревнований испанец вернётся на первую строчку мирового рейтинга. Напомним, прошлогодним чемпионом US Open является итальянец Янник Синнер. Тогда в финале он обыграл американца Тейлора Фрица.