Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас обошёл Янника Синнера и вновь стал первой ракеткой мира

Карлос Алькарас обошёл Янника Синнера и вновь стал первой ракеткой мира
Комментарии

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вернётся на первую строчку мирового рейтинга после победы на Открытом чемпионате США — 2025. В решающем матче он обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Карлос возглавит рейтинг впервые с сентября 2023 года. Синнер провёл в статусе первой ракетки мира 65 недель непрерывно.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Трофей US Open — 2025 стал для Алькараса 23-м в карьере и седьмым в сезоне. По итогам соревнований испанец вернётся на первую строчку мирового рейтинга. Напомним, прошлогодним чемпионом US Open является итальянец Янник Синнер. Тогда в финале он обыграл американца Тейлора Фрица.

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
Материалы по теме
Алькарас победил в 4 сетах на US Open и вернул звание первой ракетки мира! LIVE!
Live
Алькарас победил в 4 сетах на US Open и вернул звание первой ракетки мира! LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android