Фото: реакция Карлоса Алькараса на победу на US Open — 2025

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал чемпионом Открытого чемпионата США — 2025. В решающем матче он обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. После победы испанец поднялся на трибуны и обнялся со своей командой.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Для Алькараса титул на US Open стал вторым на этом турнире, седьмым в сезоне и 23-м в карьере. Ранее на ТБШ он стал победителем US Open — 2022, Уимблдона-2023 и 2024, а также «Ролан Гаррос» — 2024 и 2025.

По итогам соревнований испанец вернётся на первую строчку мирового рейтинга. Напомним, прошлогодним чемпионом US Open является итальянец Янник Синнер. Тогда в финале он обыграл американца Тейлора Фрица.