«Старался изо всех сил. Больше не мог». Синнер выступил с речью после поражения на US Open

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после поражения в финале US Open — 2025 обратился к испанцу Карлосу Алькарасу, а также поблагодарил свою команду за поддержку. Янник проиграл Карлосу со счётом 2:6, 6:3, 1:6, 4:6.
«Всем привет. Прежде всего хочу начать с Карлоса и всей его команды. Вы делаете потрясающую работу. Поздравляю. Я знаю, сколько тяжелого труда стоит за сегодняшним выступлением. Ты был лучше меня. Поздравляю. Наслаждайся этим моментом. Это великое событие.
Моя команда, спасибо за поддержку и понимание. За усердную работу. Мы все знаем, сколько преданности мы вложили, чтобы оказаться здесь. Это был невероятный сезон. Много больших сцен и матчей, которые мы сыграли за сезон. Я очень рад разделить этот момент с вами, моей семьёй, которая дома, со всеми, кого я люблю, с друзьями. Сегодня я старался изо всех сил. Больше не мог», — сказал Синнер на церемонии награждения.
