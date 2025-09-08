Скидки
Теннис

«Старался изо всех сил. Больше не мог». Синнер выступил с речью после поражения на US Open

«Старался изо всех сил. Больше не мог». Синнер выступил с речью после поражения на US Open
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после поражения в финале US Open — 2025 обратился к испанцу Карлосу Алькарасу, а также поблагодарил свою команду за поддержку. Янник проиграл Карлосу со счётом 2:6, 6:3, 1:6, 4:6.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Всем привет. Прежде всего хочу начать с Карлоса и всей его команды. Вы делаете потрясающую работу. Поздравляю. Я знаю, сколько тяжелого труда стоит за сегодняшним выступлением. Ты был лучше меня. Поздравляю. Наслаждайся этим моментом. Это великое событие.

Моя команда, спасибо за поддержку и понимание. За усердную работу. Мы все знаем, сколько преданности мы вложили, чтобы оказаться здесь. Это был невероятный сезон. Много больших сцен и матчей, которые мы сыграли за сезон. Я очень рад разделить этот момент с вами, моей семьёй, которая дома, со всеми, кого я люблю, с друзьями. Сегодня я старался изо всех сил. Больше не мог», — сказал Синнер на церемонии награждения.

