Теннис

Карлос Алькарас во второй раз выиграл US Open

Карлос Алькарас во второй раз выиграл US Open
Испанский теннисист Карлос Алькарас второй раз в своей карьере выиграл Открытый чемпионат США. В финальном матче 2025 года он одержал победу над итальянцем Янником Синнером со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 6 1 4
6 3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Ранее он становился чемпионом US Open в 2022 году.

По итогам соревнований испанец вернётся на первую строчку мирового рейтинга, сместив Синнера. Отметим, что итальянцу не удалось защитить титул на Открытом чемпионате США.

Для Алькараса титул на US Open стал седьмым в сезоне и 23-м в карьере. Ранее в этом сезоне Алькарас стал победителем турнира в Роттердаме, Монте-Карло, Риме, Лондоне, Цинциннати и на «Ролан Гаррос».

