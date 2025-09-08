Карлос Алькарас во второй раз выиграл US Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас второй раз в своей карьере выиграл Открытый чемпионат США. В финальном матче 2025 года он одержал победу над итальянцем Янником Синнером со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Ранее он становился чемпионом US Open в 2022 году.

По итогам соревнований испанец вернётся на первую строчку мирового рейтинга, сместив Синнера. Отметим, что итальянцу не удалось защитить титул на Открытом чемпионате США.

Для Алькараса титул на US Open стал седьмым в сезоне и 23-м в карьере. Ранее в этом сезоне Алькарас стал победителем турнира в Роттердаме, Монте-Карло, Риме, Лондоне, Цинциннати и на «Ролан Гаррос».