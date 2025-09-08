Карлос Алькарас с трофеем US Open — 2025. Фото

Испанский теннисист Карлос Алькарас получил титул US Open – 2025. В финальном матче турнира Алькарас одержал победу над представителем Италии Янником Синнером со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

За победу на турнире Алькарас получит 2000 рейтинговых очков и $ 5 млн призовых. Синнер, в свою очередь, получит 1300 рейтинговых очков и $ 2,5 млн призовых.

Ранее сообщалось, что Алькарас выиграл второй титул на Открытом чемпионате США. Ранее он побеждал в этом турнире в 2022 году, обыграв в финальном матче представителя Норвегии Каспера Рууда.

По итогам соревнований испанец вернётся на первую строчку мирового рейтинга, сместив Синнера. Для Алькараса титул на US Open стал седьмым в сезоне и 23-м в карьере.