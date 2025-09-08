Карлос Алькарас обратился к своей команде после титула на US Open-2025

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о титуле US Open — 2025, обратившись к своей команде. В финальном матче соревнований Алькарас одержал победу над представителем Италии Янником Синнером со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

«Мне повезло, что вы у меня есть. Честно говоря, для меня это большая честь. Спасибо за ту тяжёлую работу, которую вы делаете, чтобы я стал лучше — не только в профессиональном плане, но и в личном. Я горжусь людьми, которые меня окружают. Каждое моё достижение — ваша заслуга, и эта победа — тоже ваша. Моя команда… Мне очень повезло, что часть моей семьи здесь: брат, дядя, отец, мать… Мои младшие братья тоже дома смотрят матч. Поддержка, которую я получаю от вас, невероятна. Большое спасибо», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Для Алькараса титул на US Open стал седьмым в сезоне и 23-м в карьере.

Теннис: главные события 2025 года: