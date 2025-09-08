Карлос Алькарас обратился к своей команде после титула на US Open-2025

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о титуле US Open — 2025, обратившись к своей команде. В финальном матче соревнований Алькарас одержал победу над представителем Италии Янником Синнером со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|4
|
|3
|6
|6
«Мне повезло, что вы у меня есть. Честно говоря, для меня это большая честь. Спасибо за ту тяжёлую работу, которую вы делаете, чтобы я стал лучше — не только в профессиональном плане, но и в личном. Я горжусь людьми, которые меня окружают. Каждое моё достижение — ваша заслуга, и эта победа — тоже ваша. Моя команда… Мне очень повезло, что часть моей семьи здесь: брат, дядя, отец, мать… Мои младшие братья тоже дома смотрят матч. Поддержка, которую я получаю от вас, невероятна. Большое спасибо», — сказал Алькарас в интервью на корте.
Для Алькараса титул на US Open стал седьмым в сезоне и 23-м в карьере.
Теннис: главные события 2025 года:
- 8 сентября 2025
-
01:49
-
01:42
-
01:28
-
01:16
-
00:56
-
00:50
-
00:45
-
00:43
-
00:38
-
00:35
-
00:32
-
00:10
- 7 сентября 2025
-
23:46
-
23:40
-
23:10
-
23:04
-
22:43
-
22:28
-
22:00
-
21:50
-
21:45
-
21:27
-
20:57
-
20:49
-
20:43
-
20:33
-
19:49
-
19:32
-
17:18
-
17:00
-
16:52
-
16:36
-
16:20
-
15:57
-
15:52