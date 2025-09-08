Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас обратился к своей команде после титула на US Open-2025 и победы над Янником Синнером

Карлос Алькарас обратился к своей команде после титула на US Open-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о титуле US Open — 2025, обратившись к своей команде. В финальном матче соревнований Алькарас одержал победу над представителем Италии Янником Синнером со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Мне повезло, что вы у меня есть. Честно говоря, для меня это большая честь. Спасибо за ту тяжёлую работу, которую вы делаете, чтобы я стал лучше — не только в профессиональном плане, но и в личном. Я горжусь людьми, которые меня окружают. Каждое моё достижение — ваша заслуга, и эта победа — тоже ваша. Моя команда… Мне очень повезло, что часть моей семьи здесь: брат, дядя, отец, мать… Мои младшие братья тоже дома смотрят матч. Поддержка, которую я получаю от вас, невероятна. Большое спасибо», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Для Алькараса титул на US Open стал седьмым в сезоне и 23-м в карьере.

Материалы по теме
Алькарас снова чемпион US Open! Получил рекордные $ 5 млн и вернулся на 1-е место рейтинга
Алькарас снова чемпион US Open! Получил рекордные $ 5 млн и вернулся на 1-е место рейтинга

Теннис: главные события 2025 года:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android