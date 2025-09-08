Скидки
Теннис

22-летний Алькарас одержал 13-ю победу подряд

22-летний Алькарас одержал 13-ю победу подряд
Комментарии

22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 13-ю победу подряд. Напомним, в финале Открытого чемпионата США — 2025 Карлос был сильнее 24-летнего представителя Италии Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Всего испанец одержал семь побед на US Open — 2025, а также на его счету шесть выигранных встреч на турнире серии «Мастерс» в американском Цинциннати. В обоих соревнованиях Алькарас добывал титул и в обоих в решающей игре в соперниках был Синнер.

Последнее поражение Алькараса датировано 14 июля, тогда в финале Уимблдона-2025 итальянец переиграл испанца в четырёх сетах.

