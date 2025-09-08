22-летний Алькарас одержал 13-ю победу подряд

22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 13-ю победу подряд. Напомним, в финале Открытого чемпионата США — 2025 Карлос был сильнее 24-летнего представителя Италии Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Всего испанец одержал семь побед на US Open — 2025, а также на его счету шесть выигранных встреч на турнире серии «Мастерс» в американском Цинциннати. В обоих соревнованиях Алькарас добывал титул и в обоих в решающей игре в соперниках был Синнер.

Последнее поражение Алькараса датировано 14 июля, тогда в финале Уимблдона-2025 итальянец переиграл испанца в четырёх сетах.

