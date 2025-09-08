Скидки
Теннис

Надаль обратился к Алькарасу после его победы над Синнером в финале US Open — 2025

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль обратился к соотечественнику Карлосу Алькарасу после его победы над представителем Италии Янником Синнером в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Поздравляю, Карлос Алькарас! Снова чемпион US Open и первая ракетка мира! Поздравления за весь труд, который стоит за этим великолепным сезоном», — написал Надаль на личной странице в социальной сети X.

Ранее Алькарас побеждал на US Open в 2022 году.

По итогам соревнований испанец вернётся на первую строчку мирового рейтинга, сместив Синнера. Для Алькараса титул на US Open стал седьмым в сезоне и 23-м в карьере.

