Надаль обратился к Алькарасу после его победы над Синнером в финале US Open — 2025

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль обратился к соотечественнику Карлосу Алькарасу после его победы над представителем Италии Янником Синнером в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

«Поздравляю, Карлос Алькарас! Снова чемпион US Open и первая ракетка мира! Поздравления за весь труд, который стоит за этим великолепным сезоном», — написал Надаль на личной странице в социальной сети X.

Ранее Алькарас побеждал на US Open в 2022 году.

По итогам соревнований испанец вернётся на первую строчку мирового рейтинга, сместив Синнера. Для Алькараса титул на US Open стал седьмым в сезоне и 23-м в карьере.