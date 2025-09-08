Скидки
Алькарас праздновал вместе с тренером, Трамп приветствовал публику. Фото финала US Open

7 сентября в Нью-Йорке на корте Артур Эш Стэдиум вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в финальном матче обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 и во второй раз в карьере стал чемпионом Открытого чемпионата США — 2025.

Лучшие кадры победы Карлоса Алькараса в финале US Open — в фотоподборке «Чемпионата».

Алькарас стал шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема». Ранее он побеждал на US Open — 2022, Уимблдоне-2023 и 2024, а также «Ролан Гаррос» — 2024 и 2025.

Для Карлоса титул на US Open стал седьмым в сезоне и 23-м в карьере. По итогам соревнований испанец вернётся на первую строчку мирового рейтинга.

