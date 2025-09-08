«Реал» Мадрид поздравил Алькараса с победой на US Open — 2025
Мадридский «Реал» поздравил испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой на Открытом чемпионате США 2025 года. В финале соревнований Алькарас одолел лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|4
|
|3
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Дорогой Карлос Алькарас, поздравляем тебя со второй победой на US Open, шестым титулом Большого шлема и заслуженным званием первой ракетки мира. Мы, мадридисты, всегда с тобой и гордимся тобой. Поздравляем, чемпион!» — написала пресс-служба «Королевского клуба».
Данный титул стал для 22-летнего испанца 23-м в его профессиональной карьере. При этом, на его счету уже шесть побед на турнирах «Большого шлема».
Напомним, Алькарас является болельщиком «Реала».
Комментарии
