«Реал» Мадрид поздравил Алькараса с победой на US Open — 2025

Мадридский «Реал» поздравил испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой на Открытом чемпионате США 2025 года. В финале соревнований Алькарас одолел лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

«Дорогой Карлос Алькарас, поздравляем тебя со второй победой на US Open, шестым титулом Большого шлема и заслуженным званием первой ракетки мира. Мы, мадридисты, всегда с тобой и гордимся тобой. Поздравляем, чемпион!» — написала пресс-служба «Королевского клуба».

Данный титул стал для 22-летнего испанца 23-м в его профессиональной карьере. При этом, на его счету уже шесть побед на турнирах «Большого шлема».

Напомним, Алькарас является болельщиком «Реала».

