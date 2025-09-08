«Вижу тебя чаще, чем семью». Алькарас обратился к Синнеру после победы на US Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к итальянцу Яннику Синнеру после победы в финале Открытого чемпионата США. Испанец одержал победу со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

«Хочу начать с Янника. То, что ты показываешь на протяжении всего сезона, — это невероятно. Ты демонстрируешь высокий уровень на каждом турнире. Я вижу тебя чаще, чем свою семью», — сказал Алькарас на корте после матча.

По итогам соревнований испанец вернётся на первую строчку мирового рейтинга, сместив Синнера. Для Алькараса титул на US Open стал седьмым в сезоне и 23-м в карьере.

Ранее сообщалось, что Алькарас выиграл второй титул на Открытом чемпионате США. Он побеждал в этом турнире в 2022 году.