«Вижу тебя чаще, чем семью». Алькарас обратился к Синнеру после победы на US Open
Испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к итальянцу Яннику Синнеру после победы в финале Открытого чемпионата США. Испанец одержал победу со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|4
|
|3
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Хочу начать с Янника. То, что ты показываешь на протяжении всего сезона, — это невероятно. Ты демонстрируешь высокий уровень на каждом турнире. Я вижу тебя чаще, чем свою семью», — сказал Алькарас на корте после матча.
По итогам соревнований испанец вернётся на первую строчку мирового рейтинга, сместив Синнера. Для Алькараса титул на US Open стал седьмым в сезоне и 23-м в карьере.
Ранее сообщалось, что Алькарас выиграл второй титул на Открытом чемпионате США. Он побеждал в этом турнире в 2022 году.
