Соболенко и Алькарас получили рекордные призовые за всю историю тенниса

Испанский теннисист Карлос Алькарас и представительница Беларуси Арина Соболенко заработали крупнейшие призовые выплаты на официальных турнирах после своих побед на Открытом чемпионате США — 2025.

Как сообщает официальный сайт US Open, победители получили по $ 5 млн, их соперники по финалу — по $ 2,5 млн. Ранее подобные призовые никогда никто не получал по итогам официальных турниров в теннисе.

Напомним, 22-летний Алькарас в финале обыграл 24-летнего лидировавшего в мировом рейтинге итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Соболенко в матче за титул победила американку Аманду Анисимову — 6:3, 7:6.

