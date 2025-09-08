Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко и Алькарас получили рекордные призовые за всю историю тенниса

Соболенко и Алькарас получили рекордные призовые за всю историю тенниса
Комментарии

Испанский теннисист Карлос Алькарас и представительница Беларуси Арина Соболенко заработали крупнейшие призовые выплаты на официальных турнирах после своих побед на Открытом чемпионате США — 2025.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Как сообщает официальный сайт US Open, победители получили по $ 5 млн, их соперники по финалу — по $ 2,5 млн. Ранее подобные призовые никогда никто не получал по итогам официальных турниров в теннисе.

Напомним, 22-летний Алькарас в финале обыграл 24-летнего лидировавшего в мировом рейтинге итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Соболенко в матче за титул победила американку Аманду Анисимову — 6:3, 7:6.

Материалы по теме
«Реал» Мадрид поздравил Алькараса с победой на US Open — 2025

Теннис: главные события 2025 года:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android