Соболенко и Алькарас получили рекордные призовые за всю историю тенниса
Испанский теннисист Карлос Алькарас и представительница Беларуси Арина Соболенко заработали крупнейшие призовые выплаты на официальных турнирах после своих побед на Открытом чемпионате США — 2025.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|4
|
|3
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Как сообщает официальный сайт US Open, победители получили по $ 5 млн, их соперники по финалу — по $ 2,5 млн. Ранее подобные призовые никогда никто не получал по итогам официальных турниров в теннисе.
Напомним, 22-летний Алькарас в финале обыграл 24-летнего лидировавшего в мировом рейтинге итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Соболенко в матче за титул победила американку Аманду Анисимову — 6:3, 7:6.
