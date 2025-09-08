Карлос Алькарас в 10-й раз обыграл Янника Синнера
Испанский теннисист Карлос Алькарас в 10-й раз обыграл представителя Италии Янника Синнера в очном матче.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|4
|
|3
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
В решающем матче Открытого чемпионата США Алькарас одержал победу над Синнером со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
Таким образом, счёт в личных противостояниях стал 10-5 в пользу итальянца.
По итогам соревнований испанец вернётся на первую строчку мирового рейтинга, сместив Синнера. Для Алькараса титул на US Open стал седьмым в сезоне и 23-м в карьере. За победу на турнире Алькарас получит 2000 рейтинговых очков и $ 5 млн призовых. Синнер, в свою очередь, получит 1300 рейтинговых очков и $ 2,5 млн призовых.
