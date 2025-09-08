Карлос Алькарас в 10-й раз обыграл Янника Синнера

Испанский теннисист Карлос Алькарас в 10-й раз обыграл представителя Италии Янника Синнера в очном матче.

В решающем матче Открытого чемпионата США Алькарас одержал победу над Синнером со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Таким образом, счёт в личных противостояниях стал 10-5 в пользу итальянца.

По итогам соревнований испанец вернётся на первую строчку мирового рейтинга, сместив Синнера. Для Алькараса титул на US Open стал седьмым в сезоне и 23-м в карьере. За победу на турнире Алькарас получит 2000 рейтинговых очков и $ 5 млн призовых. Синнер, в свою очередь, получит 1300 рейтинговых очков и $ 2,5 млн призовых.