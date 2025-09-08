Алькарас стал вторым самым молодым игроком в Открытую эру, выигравшим шесть ТБШ

22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас после выигрыша титула на Открытом чемпионате США — 2025 стал вторым самым молодым игроком в Открытую эру, выигравшим шесть турниров «Большого шлема».

На момент победы на US Open — 2025 испанцу 22 года и 125 дней. Младше Алькараса был только 11-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира легендарный шведский теннисист Бьорн Борг, выигравший свой шестой ТБШ (Уимблдон) в 1978 году в возрасте 22 лет и 32 дня.

Напомним, в финале соревнований в США Алькарас одолел итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Всего на счету испанца теперь два титула US Open, два трофея Уимблдона и два победы на «Ролан Гаррос».

