Алькарас стал вторым самым молодым игроком в Открытую эру, выигравшим шесть ТБШ

Комментарии

22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас после выигрыша титула на Открытом чемпионате США — 2025 стал вторым самым молодым игроком в Открытую эру, выигравшим шесть турниров «Большого шлема».

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

На момент победы на US Open — 2025 испанцу 22 года и 125 дней. Младше Алькараса был только 11-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира легендарный шведский теннисист Бьорн Борг, выигравший свой шестой ТБШ (Уимблдон) в 1978 году в возрасте 22 лет и 32 дня.

Напомним, в финале соревнований в США Алькарас одолел итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Всего на счету испанца теперь два титула US Open, два трофея Уимблдона и два победы на «Ролан Гаррос».

Соболенко и Алькарас получили рекордные призовые за всю историю тенниса

Российский теннис на Олимпиадах:

