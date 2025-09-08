Карлос Алькарас повторил достижение, покорявшееся лишь Рафаэлю Надалю в Открытую эру

Испанский теннисит Карлос Алькарас повторил редкое достижение соотечественника Рафаэля Надаля после победы в мужском одиночном финале Открытого чемпионата США — 2025. Об этом сообщает статистический портал OptaAce.

По информации источника, стал вторым только игроком в Открытую эру (с 1973 года), которому удалось дважды в одном сезоне победить первую ракетку мира в финалах турниров «Большого шлема». Напомним, Алькарас в финале обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Ранее испанец сделал то же самое на «Ролан Гаррос» — 2025.

Подобный результат был зафиксирован у Рафаэля Надаля в 2008 году после победы над легендарным швейцарцем Роджером Федерером на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

