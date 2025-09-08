Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас повторил достижение, покорявшееся лишь Рафаэлю Надалю в Открытую эру

Карлос Алькарас повторил достижение, покорявшееся лишь Рафаэлю Надалю в Открытую эру
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский теннисит Карлос Алькарас повторил редкое достижение соотечественника Рафаэля Надаля после победы в мужском одиночном финале Открытого чемпионата США — 2025. Об этом сообщает статистический портал OptaAce.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

По информации источника, стал вторым только игроком в Открытую эру (с 1973 года), которому удалось дважды в одном сезоне победить первую ракетку мира в финалах турниров «Большого шлема». Напомним, Алькарас в финале обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Ранее испанец сделал то же самое на «Ролан Гаррос» — 2025.

Подобный результат был зафиксирован у Рафаэля Надаля в 2008 году после победы над легендарным швейцарцем Роджером Федерером на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

Материалы по теме
Алькарас стал вторым самым молодым игроком в Открытую эру, выигравшим шесть ТБШ

Самый богатый теннисист из России:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android