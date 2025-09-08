Скидки
Алькарас стал 4-м теннисистом в истории, имеющим не менее 2 титулов ТБШ на каждом покрытии

22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас стал четвёртым теннисистом в истории, имеющим в своём активе не менее двух титулов на турнирах «Большого шлема» на каждом из трёх покрытий.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В активе Алькараса два титула хардового ТБШ — US Open (2022, 2025), два трофея на травяном покрытии ТБШ — на Уимблдоне (2023, 2024) и два победы на грунтовом ТБШ — «Ролан Гаррос» (2024, 2025).

Рекордсменом по данному показателю является легендарный сербский теннисист Новак Джокович (24): 14 — хард, 7 — трава, 3 — грунт; далее идёт Рафаэль Надаль (22): 14 — грунт, 6 — хард, 2 — трава; третий — Матс Виландер (7): 3 — грунт; 2 — трава; 2 — хард).

Напомним, в финале соревнований в США Алькарас одолел итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

