Янник Синнер высказался о том, что утратил статус первой ракетки мира после US Open

Янник Синнер высказался о том, что утратил статус первой ракетки мира после US Open
Аудио-версия:
Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о том, что утратил звание первой ракетки мира после поражения от испанца Карлоса Алькараса в финале Открытого чемпионата США.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я не говорю, что вдруг стану левшой, но со временем будут видны изменения — пока не знаю, будут ли они большими или маленькими. Я очень стабильный игрок, мне нравится играть на задней линии и мощно бить по мячу. Я хороший теннисист, думаю, мне нужно лишь добавить что-то, что станет решающим фактором, чтобы стать лучше, как в розыгрышах. С нетерпением жду возможности снова играть такие матчи. Сейчас я уже не номер один, так что постараюсь, чтобы эти изменения сработали — посмотрим», — приводит слова Синнера Punto de Break.

По итогам US Open первой ракеткой мира станет Алькарас.

Алькарас снова чемпион US Open! Получил рекордные $ 5 млн и вернулся на 1-е место рейтинга
Алькарас снова чемпион US Open! Получил рекордные $ 5 млн и вернулся на 1-е место рейтинга
