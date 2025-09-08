Янник Синнер высказался о том, что утратил статус первой ракетки мира после US Open

Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о том, что утратил звание первой ракетки мира после поражения от испанца Карлоса Алькараса в финале Открытого чемпионата США.
«Я не говорю, что вдруг стану левшой, но со временем будут видны изменения — пока не знаю, будут ли они большими или маленькими. Я очень стабильный игрок, мне нравится играть на задней линии и мощно бить по мячу. Я хороший теннисист, думаю, мне нужно лишь добавить что-то, что станет решающим фактором, чтобы стать лучше, как в розыгрышах. С нетерпением жду возможности снова играть такие матчи. Сейчас я уже не номер один, так что постараюсь, чтобы эти изменения сработали — посмотрим», — приводит слова Синнера Punto de Break.
По итогам US Open первой ракеткой мира станет Алькарас.
