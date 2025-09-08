Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас – о Синнере: я знаю, что он собирается делать, какие его главные оружия

Алькарас – о Синнере: я знаю, что он собирается делать, какие его главные оружия
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об игре итальянца Янника Синнера после финала Открытого чемпионата США. В решающем матче турнира Алькарас одержал победу со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я бы не сказал, что я читаю его игру или что он предсказуем, но я хорошо его знаю, ведь у нас было так много матчей друг против друга. Как он сам сказал, он смотрит много моих игр, чтобы изучать мою игру. Я делаю то же самое. Я смотрю много его матчей. Во-первых, потому что мне нравится наблюдать за его игрой — то, что он показывает, просто невероятно. А во-вторых, потому что мне нравится анализировать, как он играет.

Так что я бы не сказал, что он предсказуем, но я понимаю его стиль. Я знаю, что он собирается делать, какие его главные оружия в игре. Поэтому я стараюсь концентрироваться именно на этом. Но даже если иногда он может казаться предсказуемым, против него всё равно очень, очень сложно держать уровень и играть в долгих розыгрышах», — приводит слова Алькараса Heavy.

Благодаря победе в финале US Open Алькарас станет первой ракеткой мира, а Синнер опустится на вторую строчку.

Материалы по теме
Алькарас снова чемпион US Open! Получил рекордные $ 5 млн и вернулся на 1-е место рейтинга
Алькарас снова чемпион US Open! Получил рекордные $ 5 млн и вернулся на 1-е место рейтинга
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android