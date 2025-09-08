Алькарас – о Синнере: я знаю, что он собирается делать, какие его главные оружия

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об игре итальянца Янника Синнера после финала Открытого чемпионата США. В решающем матче турнира Алькарас одержал победу со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|4
|
|3
|6
|6
«Я бы не сказал, что я читаю его игру или что он предсказуем, но я хорошо его знаю, ведь у нас было так много матчей друг против друга. Как он сам сказал, он смотрит много моих игр, чтобы изучать мою игру. Я делаю то же самое. Я смотрю много его матчей. Во-первых, потому что мне нравится наблюдать за его игрой — то, что он показывает, просто невероятно. А во-вторых, потому что мне нравится анализировать, как он играет.
Так что я бы не сказал, что он предсказуем, но я понимаю его стиль. Я знаю, что он собирается делать, какие его главные оружия в игре. Поэтому я стараюсь концентрироваться именно на этом. Но даже если иногда он может казаться предсказуемым, против него всё равно очень, очень сложно держать уровень и играть в долгих розыгрышах», — приводит слова Алькараса Heavy.
Благодаря победе в финале US Open Алькарас станет первой ракеткой мира, а Синнер опустится на вторую строчку.
- 8 сентября 2025
-
05:26
-
04:56
-
04:52
-
04:42
-
03:52
-
03:45
-
03:34
-
03:17
-
03:04
-
02:51
-
02:44
-
02:11
-
02:08
-
01:53
-
01:49
-
01:42
-
01:28
-
01:16
-
00:56
-
00:50
-
00:45
-
00:43
-
00:38
-
00:35
-
00:32
-
00:10
- 7 сентября 2025
-
23:46
-
23:40
-
23:10
-
23:04
-
22:43
-
22:28
-
22:00
-
21:50
-
21:45