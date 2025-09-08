Алькарас – о Синнере: я знаю, что он собирается делать, какие его главные оружия

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об игре итальянца Янника Синнера после финала Открытого чемпионата США. В решающем матче турнира Алькарас одержал победу со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

«Я бы не сказал, что я читаю его игру или что он предсказуем, но я хорошо его знаю, ведь у нас было так много матчей друг против друга. Как он сам сказал, он смотрит много моих игр, чтобы изучать мою игру. Я делаю то же самое. Я смотрю много его матчей. Во-первых, потому что мне нравится наблюдать за его игрой — то, что он показывает, просто невероятно. А во-вторых, потому что мне нравится анализировать, как он играет.

Так что я бы не сказал, что он предсказуем, но я понимаю его стиль. Я знаю, что он собирается делать, какие его главные оружия в игре. Поэтому я стараюсь концентрироваться именно на этом. Но даже если иногда он может казаться предсказуемым, против него всё равно очень, очень сложно держать уровень и играть в долгих розыгрышах», — приводит слова Алькараса Heavy.

Благодаря победе в финале US Open Алькарас станет первой ракеткой мира, а Синнер опустится на вторую строчку.