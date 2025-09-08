Карлос Алькарас отреагировал на своё возвращение на вершину рейтинга ATP после US Open

22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о том, что вновь станет первой ракеткой мира после завершения Открытого чемпионата США 2025, где испанец в решающем матче одолел лидера рейтинга 24-летнего итальянца Янника Синнера (6:2, 3:6, 6:1, 6:4).
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|4
|
|3
|6
|6
«Здорово, когда достигаешь целей, которые сам поставил в начале года. Это потрясающее ощущение. Когда у меня появился шанс вернуть себе первое место, я поставил цель сделать это — это была одна из первых целей, которые я ставил перед собою по ходу сезона. Нужно было постараться как можно раньше вернуть первую строчку рейтинга или закончить год в лидерах. Для меня вновь стать первым номером, как я уже сказал, — мечта. Сделать это в тот же день, когда я выиграл ещё один турнир «Большого шлема», — ещё лучше. Это всё, ради чего я работаю, и я очень рад, что могу переживать такие моменты», — приводит слова Алькараса пресс-служба US Open.
Карлос возглавит рейтинг впервые с сентября 2023 года. Синнер провёл в статусе первой ракетки мира 65 недель непрерывно.
Теннис: главные события 2025 года:
- 8 сентября 2025
-
05:26
-
04:56
-
04:52
-
04:42
-
03:52
-
03:45
-
03:34
-
03:17
-
03:04
-
02:51
-
02:44
-
02:11
-
02:08
-
01:53
-
01:49
-
01:42
-
01:28
-
01:16
-
00:56
-
00:50
-
00:45
-
00:43
-
00:38
-
00:35
-
00:32
-
00:10
- 7 сентября 2025
-
23:46
-
23:40
-
23:10
-
23:04
-
22:43
-
22:28
-
22:00
-
21:50
-
21:45