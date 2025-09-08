Скидки
Матч-центр:
Теннис

Карлос Алькарас отреагировал на своё возвращение на вершину рейтинга ATP после US Open

22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о том, что вновь станет первой ракеткой мира после завершения Открытого чемпионата США 2025, где испанец в решающем матче одолел лидера рейтинга 24-летнего итальянца Янника Синнера (6:2, 3:6, 6:1, 6:4).

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Здорово, когда достигаешь целей, которые сам поставил в начале года. Это потрясающее ощущение. Когда у меня появился шанс вернуть себе первое место, я поставил цель сделать это — это была одна из первых целей, которые я ставил перед собою по ходу сезона. Нужно было постараться как можно раньше вернуть первую строчку рейтинга или закончить год в лидерах. Для меня вновь стать первым номером, как я уже сказал, — мечта. Сделать это в тот же день, когда я выиграл ещё один турнир «Большого шлема», — ещё лучше. Это всё, ради чего я работаю, и я очень рад, что могу переживать такие моменты», — приводит слова Алькараса пресс-служба US Open.

Карлос возглавит рейтинг впервые с сентября 2023 года. Синнер провёл в статусе первой ракетки мира 65 недель непрерывно.

