Алькарас – после победы на US Open: лучший Карлос ещё впереди

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своей форме послед победы над итальянцем Янником Синнером в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

«Думаю, сейчас я показываю свою лучшую версию за всю карьеру, хотя ещё не на 100% от возможного уровня — я работаю, чтобы этого достичь. В 22 года иметь лучший вариант своей игры, думаю, непросто, поэтому шаг за шагом я буду продолжать прогрессировать, чтобы приблизиться к этим 100%. Настоящий лучший Карлос ещё впереди», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Алькарас победы на US Open стане первой ракеткой мира, сменив Синнера с этой строчки.