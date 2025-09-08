Синнер впервые за последние 28 матчей проиграл на хардовом ТБШ

24-летний итальянский теннисист Янник Синнер впервые за последние 28 матчей не смог победить на хардовом ТБШ. Напомним, Синнер проиграл в финале Открытого чемпионата США — 2025. В решающем матче он уступил 22-летнему испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 2:6, 6:3, 1:6, 4:6.

Ранее итальянский теннисист завоевал три подряд трофея на харде — Australian Open-2024, US Open-2024 и Australian Open-2025.

В последний раз Синнер проиграл на хардовом ТБШ на Открытом чемпионате США — 2023. В том финале он уступил немецкому теннисисту Александру Звереву в пяти сетах (4:6, 6:3, 2:6, 6:4, 3:6).

Для Алькараса титул на US Open стал седьмым в сезоне и 23-м в карьере. По итогам соревнований испанец вернётся на первую строчку мирового рейтинга.