Синнер впервые за последние 28 матчей проиграл на хардовом ТБШ
Поделиться
24-летний итальянский теннисист Янник Синнер впервые за последние 28 матчей не смог победить на хардовом ТБШ. Напомним, Синнер проиграл в финале Открытого чемпионата США — 2025. В решающем матче он уступил 22-летнему испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 2:6, 6:3, 1:6, 4:6.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|4
|
|3
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Ранее итальянский теннисист завоевал три подряд трофея на харде — Australian Open-2024, US Open-2024 и Australian Open-2025.
В последний раз Синнер проиграл на хардовом ТБШ на Открытом чемпионате США — 2023. В том финале он уступил немецкому теннисисту Александру Звереву в пяти сетах (4:6, 6:3, 2:6, 6:4, 3:6).
Для Алькараса титул на US Open стал седьмым в сезоне и 23-м в карьере. По итогам соревнований испанец вернётся на первую строчку мирового рейтинга.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 сентября 2025
-
05:26
-
04:56
-
04:52
-
04:42
-
03:52
-
03:45
-
03:34
-
03:17
-
03:04
-
02:51
-
02:44
-
02:11
-
02:08
-
01:53
-
01:49
-
01:42
-
01:28
-
01:16
-
00:56
-
00:50
-
00:45
-
00:43
-
00:38
-
00:35
-
00:32
-
00:10
- 7 сентября 2025
-
23:46
-
23:40
-
23:10
-
23:04
-
22:43
-
22:28
-
22:00
-
21:50
-
21:45