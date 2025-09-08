Стало известно, сколько заработал Карлос Алькарас за победу на US Open
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заработал за победу на US Open $ 5 млн.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|4
|
|3
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Напомним, Алькарас завоевал седьмой титул в сезоне. Он стал чемпионом US Open — 2025. В финале испанец обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
Общая сумма призовых за карьеру Алькараса достигла $ 53,5 млн. По этому показателю он занимает шестое место в истории, уступая лишь Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю, Роджеру Федереру, Энди Маррею и Александру Звереву. В текущем сезоне испанец заработал $ 15,6 млн и является лидером тура по этому показателю.
Трофей в Нью-Йорке стал для Алькараса седьмым в сезоне и 23-м в карьере. По итогам турнира он вернётся на первую строчку мирового рейтинга.
