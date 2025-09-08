Стало известно, сколько заработал Карлос Алькарас за победу на US Open

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заработал за победу на US Open $ 5 млн.

Напомним, Алькарас завоевал седьмой титул в сезоне. Он стал чемпионом US Open — 2025. В финале испанец обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Общая сумма призовых за карьеру Алькараса достигла $ 53,5 млн. По этому показателю он занимает шестое место в истории, уступая лишь Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю, Роджеру Федереру, Энди Маррею и Александру Звереву. В текущем сезоне испанец заработал $ 15,6 млн и является лидером тура по этому показателю.

Трофей в Нью-Йорке стал для Алькараса седьмым в сезоне и 23-м в карьере. По итогам турнира он вернётся на первую строчку мирового рейтинга.