Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стало известно, сколько заработал Карлос Алькарас за победу на US Open

Стало известно, сколько заработал Карлос Алькарас за победу на US Open
Комментарии

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заработал за победу на US Open $ 5 млн.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Напомним, Алькарас завоевал седьмой титул в сезоне. Он стал чемпионом US Open — 2025. В финале испанец обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Общая сумма призовых за карьеру Алькараса достигла $ 53,5 млн. По этому показателю он занимает шестое место в истории, уступая лишь Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю, Роджеру Федереру, Энди Маррею и Александру Звереву. В текущем сезоне испанец заработал $ 15,6 млн и является лидером тура по этому показателю.

Трофей в Нью-Йорке стал для Алькараса седьмым в сезоне и 23-м в карьере. По итогам турнира он вернётся на первую строчку мирового рейтинга.

Материалы по теме
Карлос Алькарас стал чемпионом US Open — 2025, обыграв Янника Синнера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android