Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это лучший турнир из всех, в которых я когда-либо участвовал». Алькарас — об US Open

«Это лучший турнир из всех, в которых я когда-либо участвовал». Алькарас — об US Open
Комментарии

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился впечатлениями после победы на US Open, где он в финале обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«С первых раундов и до конца — это лучший турнир из всех, в которых я когда-либо участвовал. Стабильность моего уровня на протяжении всего турнира была действительно очень высокой, и я этим горжусь, потому что я работал над тем, чтобы быть действительно стабильным. Думаю, на этом турнире я показал, что могу играть стабильно», — приводит слова Алькараса ESPN.

По итогам турнира испанский теннисист вернётся на первую строчку мирового рейтинга, сместив Янника Синнера. Для Карлоса Алькараса титул на US Open стал седьмым в сезоне и 23-м в карьере.

Материалы по теме
Карлос Алькарас стал чемпионом US Open — 2025, обыграв Янника Синнера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android