«Это лучший турнир из всех, в которых я когда-либо участвовал». Алькарас — об US Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился впечатлениями после победы на US Open, где он в финале обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

«С первых раундов и до конца — это лучший турнир из всех, в которых я когда-либо участвовал. Стабильность моего уровня на протяжении всего турнира была действительно очень высокой, и я этим горжусь, потому что я работал над тем, чтобы быть действительно стабильным. Думаю, на этом турнире я показал, что могу играть стабильно», — приводит слова Алькараса ESPN.

По итогам турнира испанский теннисист вернётся на первую строчку мирового рейтинга, сместив Янника Синнера. Для Карлоса Алькараса титул на US Open стал седьмым в сезоне и 23-м в карьере.