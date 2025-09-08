«Это лучший турнир из всех, в которых я когда-либо участвовал». Алькарас — об US Open
Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился впечатлениями после победы на US Open, где он в финале обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|4
|
|3
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«С первых раундов и до конца — это лучший турнир из всех, в которых я когда-либо участвовал. Стабильность моего уровня на протяжении всего турнира была действительно очень высокой, и я этим горжусь, потому что я работал над тем, чтобы быть действительно стабильным. Думаю, на этом турнире я показал, что могу играть стабильно», — приводит слова Алькараса ESPN.
По итогам турнира испанский теннисист вернётся на первую строчку мирового рейтинга, сместив Янника Синнера. Для Карлоса Алькараса титул на US Open стал седьмым в сезоне и 23-м в карьере.
