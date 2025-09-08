Аманда Анисимова обошла Мирру Андрееву в обновлённом рейтинге WTA

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила пятую строчку в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), который был опубликован на официальном сайте, однако в списке лучших её обошла финалистка недавнего US Open Аманда Анисимова.

Первое место в рейтинге удерживает белоруска Арина Соболенко, выигравшая турнир. Американка Джессика Пегула опустилась с четвёртого на седьмое место.

Рейтинг WTA от 8 сентября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11225 очков.

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7933.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7874.

4 (9). Аманда Анисимова (США) — 5159.

5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4793.

6 (6). Мэдисон Киз (США) — 4579.

7 (4). Джессика Пегула (США) — 4383.

8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4006.

9 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4003

10 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3833.

11 (12). Екатерина Александрова — 3026…

19 (17). Диана Шнайдер — 2246…

21 (20). Людмила Самсонова — 2049…

26 (25). Вероника Кудерметова — 1763…

32 (29). Анна Калинская — 1582…

52 (45). Анастасия Павлюченкова — 1185…

57 (53). Анастасия Потапова — 1076…

65 (67). Полина Кудерметова — 1000…

72 (80). Анна Блинкова — 938…

76 (65). Камилла Рахимова — 906…

80 (90). Анастасия Захарова (все — Россия) — 892.

