Алькарас стал первой ракеткой мира, обойдя Синнера. Хачанов опустился на 10-ю строчку

Испанский теннисист Карлос Алькарас поднялся на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов (ATP), обновлённая версия которого опубликована на сайте организации. Он сместил оттуда итальянца Янника Синнера, у которого несколько часов назад выиграл в финале US Open.

Лучшим из россиян остался Карен Хачанов, который опустился с 9-й на 10-ю строчку мирового рейтинга. Из заметных изменений также подъём серба Новака Джоковича с 7-й на 4-ю строчку. А вот ещё один россиянин, Даниил Медведев, опустился с 13-й на 18-ю позицию.

Обновлённый рейтинг ATP от 8 сентября:

1 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 11 540 очков.

2 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 780.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5930.

4 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4830.

5 (4). Тейлор Фриц (США) — 4675.

6 (6). Бен Шелтон (США) — 4280.

7 (5). Джек Дрейпер (Великобритания) — 3690.

8 (8). Алекс де Минор (Австралия) — 3545.

9 (10). Лоренцо Музетти (Италия) — 3505.

10 (9). Карен Хачанов (Россия) — 3280…

14 (15). Андрей Рублёв — 2610…

18 (13). Даниил Медведев — 2370…

92 (94). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 676.

Джимми Батлер встретился с Карлосом Алькарасом на US Open – 2025