Алькарас выиграл US Open, Испания со счётом 6:0 разгромила Турцию. Главное к утру
Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл US Open, обыграв в финале итальянца Янника Синнера, сборная Испании разгромила Турцию в отборе на ЧМ-2026, сменивший Станислава Черчесова в сборной Казахстана Али Алиев подал в отставку после поражения 0:6 от Бельгии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Карлос Алькарас стал чемпионом US Open — 2025, обыграв Янника Синнера.
- Испания разгромила Турцию со счётом 6:0 в отборе ЧМ-2026. Мерино сделал хет-трик.
- Сменивший Черчесова в Казахстане Алиев подал в отставку после поражения 0:6 от Бельгии.
- Назван клуб Ла Лиги, который пытается организовать товарищеский матч с «Зенитом».
- Алькарас стал первой ракеткой мира, обойдя Синнера. Хачанов опустился на 10-ю строчку.
- Аманда Анисимова обошла Мирру Андрееву в обновлённом рейтинге WTA.
- Казахстан разгромно уступил Бельгии со счётом 0:6 в отборе ЧМ-2026, у Де Брёйне дубль.
- «Зенит» предложил € 11,9 млн за 18-летнего бразильца, «Палмейрас» хочет больше — Никола.
- Сборная России продлила беспроигрышную серию до 15 матчей.
- Определились все пары 1/4 финала Евробаскета-2025.
