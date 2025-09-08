Скидки
Главная Теннис Новости

7 сентября главные новости спорта, теннис, футбол, баскетбол, US Open, Евробаскет, ЧМ 2026, Ла Лига, РПЛ, сборная России

Алькарас выиграл US Open, Испания со счётом 6:0 разгромила Турцию. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл US Open, обыграв в финале итальянца Янника Синнера, сборная Испании разгромила Турцию в отборе на ЧМ-2026, сменивший Станислава Черчесова в сборной Казахстана Али Алиев подал в отставку после поражения 0:6 от Бельгии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Карлос Алькарас стал чемпионом US Open — 2025, обыграв Янника Синнера.
  2. Испания разгромила Турцию со счётом 6:0 в отборе ЧМ-2026. Мерино сделал хет-трик.
  3. Сменивший Черчесова в Казахстане Алиев подал в отставку после поражения 0:6 от Бельгии.
  4. Назван клуб Ла Лиги, который пытается организовать товарищеский матч с «Зенитом».
  5. Алькарас стал первой ракеткой мира, обойдя Синнера. Хачанов опустился на 10-ю строчку.
  6. Аманда Анисимова обошла Мирру Андрееву в обновлённом рейтинге WTA.
  7. Казахстан разгромно уступил Бельгии со счётом 0:6 в отборе ЧМ-2026, у Де Брёйне дубль.
  8. «Зенит» предложил € 11,9 млн за 18-летнего бразильца, «Палмейрас» хочет больше — Никола.
  9. Сборная России продлила беспроигрышную серию до 15 матчей.
  10. Определились все пары 1/4 финала Евробаскета-2025.
Новости. Теннис
