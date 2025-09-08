Алькарас выиграл US Open, Испания со счётом 6:0 разгромила Турцию. Главное к утру

Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл US Open, обыграв в финале итальянца Янника Синнера, сборная Испании разгромила Турцию в отборе на ЧМ-2026, сменивший Станислава Черчесова в сборной Казахстана Али Алиев подал в отставку после поражения 0:6 от Бельгии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».