Расписание игрового дня турнира WTA-500 в Гвадалахаре на 8 сентября

Сегодня, 8 сентября, и в ночь на 9 сентября стартует розыгрыш основной сетки хардового турнира WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание игрового дня турнира WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). 1-й круг (время московское):

  • 23:00. Никола Бартунькова (Чехия, WC) – Николь Фосса-Уэрго (Италия);
  • 23:00. Алисия Паркс (США, 7) – Дарья Видьманова (Чехия);
  • 0:30. Катажина Кава (Польша) – Ива Йович (США);
  • 0:30. Виктория Хименес-Касинцева (Андорра) – Елена Приданкина (Россия);
  • 3:00. Мария Саккари (Греция) – Эльза Жакемо (Франция);
  • 4:30. Мартина Тревизан (Италия, WC) – Ребекка Марино (Канада, LD).

Турнир в Гвадалахаре проходит с 8 по 14 сентября. Действующей победительницей соревнований является полька Магдалена Френх.

