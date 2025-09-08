«Я был очень предсказуем на корте». Янник Синнер — о поражении в финале US Open

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своём поражении в финале US Open — 2025 от испанца Карлоса Алькараса (2:6, 6:3, 1:6, 4:6).

«Сегодня я был очень предсказуем на корте. Он изменил игру, это тоже его стиль игры. Теперь мне решать, хочу ли я что-то менять. Мы определённо будем над этим работать.

Я ни разу не сделал сёрв-энд-воллей, не использовал много укороченных ударов. Когда нужно играть с Карлосом, нужно выйти из зоны комфорта. Я буду стремиться… возможно, даже проиграю несколько матчей, но постараюсь что-то изменить и стать немного более непредсказуемым игроком», — сказал Синнер на пресс-конференции.