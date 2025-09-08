Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание игрового дня турнира WTA-250 в Сан-Паулу на 8 сентября

Сегодня, 8 сентября, стартует розыгрыш основной сетки хардового турнира WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание игрового дня турнира WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия). 1-й круг (время московское):

19:00. Ана-София Санчес (Мексика) – Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция);

19:00. Арианне Хартоно (Нидерланды) – Солана Сьерра (Аргентина, 2);

19:00. Айла Томлянович (Австралия, 4) – Виктория Родригес (Мексика, Q);

20:30. Леолия Жанжан (Франция, 7) – Джаниче Чен (Китай);

20:30. Каролина Алвес (Бразилия, SR) – Науани Витория Леме да Силва (Бразилия, WC);

20:30. Арина Родионова (Австралия, LD) – Мартина Окалова (Словакия, Q);

22:00. Хулия Риера (Аргентина) – Виталия Дьянченко (Россия, SR);

(Россия, SR); 23:30. Виктория Луиза Баррос (Бразилия, WC) – Уитни Осуйве (США).

Турнир в Сан-Паулу проходит с 8 по 14 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $ 275 тыс.