«Невероятные результаты, не так ли?» Синнер — о своём выступлении на ТБШ в 2025 году

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил своё выступление на «Шлемах» в нынешнем сезоне после поражения в финале US Open — 2025 от испанца Карлоса Алькараса (2:6, 6:3, 1:6, 4:6).

«В целом, с точки зрения результатов, сезон потрясающий. Четыре финала турниров «Большого шлема» за год, две победы на мэйджорах, два поражения в финале — невероятные результаты, не так ли? Очень рад. Теперь мы постараемся закончить год как можно сильнее», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В 2025 году Янник Синнер выиграл Australian Open и Уимблдон.