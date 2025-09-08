«Невероятные результаты, не так ли?» Синнер — о своём выступлении на ТБШ в 2025 году
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил своё выступление на «Шлемах» в нынешнем сезоне после поражения в финале US Open — 2025 от испанца Карлоса Алькараса (2:6, 6:3, 1:6, 4:6).
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|4
|
|3
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«В целом, с точки зрения результатов, сезон потрясающий. Четыре финала турниров «Большого шлема» за год, две победы на мэйджорах, два поражения в финале — невероятные результаты, не так ли? Очень рад. Теперь мы постараемся закончить год как можно сильнее», — сказал Синнер на пресс-конференции.
В 2025 году Янник Синнер выиграл Australian Open и Уимблдон.
Комментарии
