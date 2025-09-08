Скидки
Теннис

«Не хочу останавливаться на этом». Алькарас — о значимости победы на US Open

«Не хочу останавливаться на этом». Алькарас — о значимости победы на US Open
Победитель US Open – 2025 испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как он относится к своей шестой победе на турнирах серии «Большого шлема». В финале Открытого чемпионата США — 2025 Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

– Шесть мэйджоров, что это для тебя значит?
— Это значит очень многое, правда, очень многое для меня. Я бы сказал так: именно ради этого мы работаем, чтобы проживать такие моменты, быть на самых больших аренах нашего спорта.

Для меня поднять трофей здесь, на US Open, — это невероятно. Я бы сказал, что это особенно важно, потому что именно здесь я выиграл свой первый титул. А теперь уже шестой.

Я просто хочу продолжать, не хочу останавливаться на этом. Я понимаю, что это звучит амбициозно, но сейчас я хочу насладиться этим моментом, потому что осознаю — достичь такого действительно очень трудно. Но если честно, это потрясающе. Это удивительно, – сказал Алькарас в интервью ESPN.

