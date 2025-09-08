Синнер — об игре в финале US Open: я не машина, тоже могу ошибаться

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил свою игру в финале US Open — 2025, где потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса (2:6, 6:3, 1:6, 4:6).

«Проигранные сеты 2:6, 1:6? Когда подаёшь меньше 50% первых подач против Алькараса и Джоковича, всегда находишься под давлением. Они часто и хорошо принимают. Сегодня я не очень хорошо играл на приёме, особенно на второй подаче. А ещё был отличный матч Карлоса, это сочетание двух факторов.

Ошибки с форхенда и брейк в начале третьего сета? Такое случается, я не машина, тоже могу ошибаться. Будем надеяться, что в следующем году мы сможем их исправить. Физически я чувствовал себя довольно хорошо, это не повлияло на поражение», — приводит слова Синнера Eurosport.it.