Теннис

Синнер — об игре в финале US Open: я не машина, тоже могу ошибаться

Синнер — об игре в финале US Open: я не машина, тоже могу ошибаться
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил свою игру в финале US Open — 2025, где потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса (2:6, 6:3, 1:6, 4:6).

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Проигранные сеты 2:6, 1:6? Когда подаёшь меньше 50% первых подач против Алькараса и Джоковича, всегда находишься под давлением. Они часто и хорошо принимают. Сегодня я не очень хорошо играл на приёме, особенно на второй подаче. А ещё был отличный матч Карлоса, это сочетание двух факторов.

Ошибки с форхенда и брейк в начале третьего сета? Такое случается, я не машина, тоже могу ошибаться. Будем надеяться, что в следующем году мы сможем их исправить. Физически я чувствовал себя довольно хорошо, это не повлияло на поражение», — приводит слова Синнера Eurosport.it.

