Алькарас рассказал, что помогает ему меньше нервничать в напряжённые моменты матча

Победитель US Open – 2025 испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как улыбка и хорошее настроение помогают ему снять напряжение во время теннисных матчей. В финале Открытого чемпионата США — 2025 испанец обыграл итальянского теннисиста Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
— На счёте «ровно» в четвёртой партии мы снова увидели твою фирменную улыбку. Ты только что упустил два матчбола, а всё равно улыбаешься. Это действительно помогает тебе в таких напряжённых моментах? Ведь всем это нравится.
— Я боялся (смеётся). Правда, я боялся, не буду лгать. Но улыбка — это то, что очень помогает мне снять напряжение. И благодаря этому может показаться, что я получаю удовольствие. Мне нравится этот момент. Мне нравится вызов. Мне нравятся самые трудные отрезки матча. Я просто люблю их. Я воспринимаю их так: «Ладно, это случится». Вот поэтому я улыбаюсь. И благодаря этому могу показать свой лучший теннис именно в такие моменты.
Ну и, конечно, это финал турнира «Большого шлема». Тут нечего бояться, не о чем волноваться. Нужно просто улыбаться как можно больше, – сказал Алькарас в интервью ESPN.
